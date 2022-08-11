Поклонникам Киану Ривза подарят самый длинный фильм франшизы «Джон Уик»

Наиболее длительный хронометраж в серии боевиков получит «Джон Уик 4», заявил Collider постановщик ленты Чад Стахелски.





Подробности режиссер не уточнил. Можно с уверенностью ждать, что хронометраж картины превысит 2 часа 11 минут — столько длится третий фильм с подзаголовком Parabellum, который на сегодня является самым длинным во франшизе.





По словам Чада Стахелски, John Wick: Chapter 4 почти готов — проект находится на завершающей стадии работы. Осталось доделать спецэффекты и музыкальное сопровождение.





Последняя на сегодня картина завершилась тем, что израненный главный герой укрылся у Голубиного короля (Лоренс Фишберн), который бросает вызов Правлению кланов. Вероятно, в «Джоне Уике 4» подготовка к войне перейдет в горячую фазу. В одном из интервью режиссер заметил, что зрителям не стоит ждать счастливой концовки фильма. Подробности сюжета создатели не раскрывают.





Грядущий экшн о жизни наемного убийцы, уже четвертый фильм пытающегося уйти на пенсию, дебютирует в следующем году. Официальная премьера назначена на 24 марта 2023 года.





Фото: кадр из фильма «Джон Уик 3»