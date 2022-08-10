Блогер Елена Блиновская будет исполнять желания на ТВ-3

10.08.2022
Автор онлайн-проекта «Марафон желаний» стала ведущей шоу на федеральном канале. Первые кадры со съемок программы опубликовал StarHit.
Передача получила название «Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской». Новое шоу стартует на ТВ-3 в начале грядущего сезона.
По информации издания, телеведущая будет помогать аудитории меняться. «Дом» состоит из нескольких блоков, посвященных кулинарии, путешествиям, отношениям. Кроме того, в течение дня в эфире будут транслироваться короткие ролики, мотивирующие зрителей к переменам в жизни.
Судя по кадрам, декорации студии выполнены в красных тонах и дополнены цветными окнами и золотистым столом. В гостях у ведущей сразу четыре человека: три женщины и один мужчина.
Елена Блиновская получила известность в Сети как автор и ведущая онлайн-марафонов желаний, участников которых учаил реализовывать мечты. Также она стала одним из продюсеров комедии «Марафон желаний» с Аглаей Тарасовой в главной роли. В фильме упоминается одноименный онлайн-продукт блогера.
Фото: Pixabay