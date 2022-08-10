«Воланд» Михаила Локшина не получил поддержку Фонда кино

10.08.2022
По итогам питчинга проектов отечественных кинокомпаний-лидеров фильм по «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова остался без финансирования, сообщил «БК».
Победителями стали 13 национальных фильмов, в том числе «Момент истины» и «Бейрут» от «Дирекции Кино», «Бременские музыканты» и «Кракен» от «Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова», «Волшебник Изумрудного города» от «Централ Партнершип», а также продолжение комедии «Холоп», «Крысолов», «Мира» и др.
В список не вошли четыре проекта: «Воланд», сиквел «Красного призрака», «Клипмейкеры» и «Пророк».
Создатели «Воланда» запрашивали 300 млн рублей, до этого проект уже получил 500 млн. Предполагалось, что осенью должны начаться съемки библейской части «Воланда». В фильме задействованы Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Август Диль и другие актеры.
Ранее сообщалось об отмене российской премьеры вольной киноадаптации булгаковского романа, которую назначили на 1 января 2023 года.
Фото: Pixabay