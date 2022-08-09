Сергей Шнуров выпустил новый клип на песню с нецензурным названием

09.08.2022
На ютьюб-канале группы «Ленинград» появилось видео на трек «Нет **йне!» (обсценное слово, означающее ерунду или что-то непонятное).
Клип появился 9 августа. За три часа с релиза он набрал 210 тысяч просмотров и более 1700 комментариев.
Главной темой трека стала фраза «нет [ерунде]», против которой восстает лирический герой. Голосом Шнурова он заявляет, что вступил бы в борьбу с этим явлением, если бы был активным гражданином.
Мнения комментаторов разделились. Некоторые выразили восхищение «троллингом» авторов, другие недоумевали и признавались, что не поняли «месседж».
«Как всегда, и нашим и вашим», — отметила пользовательница с ником Ilona sol. На момент написания заметки этот комментарий набрал 1200 лайков.
Ранее лидер «ДДТ» Юрий Шевчук в эфире Open View TV высказался о творчестве «Ленинграда», отметив, что в песнях группы очень много мата, который является «чувственным, эмоциональным» языком. Музыкант мало слышит в этом музыки и рока, больше — «попсы». В этих треках отсутствует то, что ему «необходимо в музыке», в интеллектуальном посыле, поделился Шевчук, добавив, что творчество Шнурова его никогда не привлекало.
Фото: Pixabay