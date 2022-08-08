Журналист Отар Кушанашвили: над Иваном Ургантом навис дамоклов меч

08.08.2022
Журналист Отар Кушанашвили заявил, что судьба шоу Ивана Урганта на Первом канале находится под большим вопросом. Об этом пишет «Культуромания».
Сейчас ведущий работает над новым форматом авторского шоу, а «Вечерний Ургант» не выходит с начала спецоперации России на Украине.
Кушанашвили констатировал, что Ургант находится в непростой ситуации из-за своих политических взглядов.
«Хочу ли я, чтобы над Ургантом навис дамоклов меч? Не хочу. Он там правда уже висит», — сказал Кушанашвили.
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