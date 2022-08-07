Актриса Эмма Уотсон назвала самый пугающий момент на съемках «Гарри Поттера»

07.08.2022
Киноафиша поделилась информацией со съемочной площадки фильмов о Гарри Поттере. Эмма Уотсон, исполнительница роли Гермионы Грейнджер, сообщила, съемки какой сцены фильма оказались самыми страшными. Об этом пишет NVL.
Речь идет о поцелуе Гермионы и Рона в последнем фильме франшизы. Посмотреть на его съемки хотели все члены съемочной группы, что прибавляло актерам волнения.
Уотсон позже говорила, что одной из главных проблем был тот факт, что актриса воспринимала партнера по съемкам как родного брата, поэтому поцелуй казался ей неправильным.
Фото: Pixabay