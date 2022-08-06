Режиссер Эдуард Радзюкевич объяснил уход Федора Добронравова из «Сватов»

Постановщик третьего сезона комедийного сериала назвал осознанным выбор актера, передает NEWS.ru.





По его словам, в вопросе ухода из того или иного проекта, как и в других делах, «все хорошо в меру».





«По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело. Значит, решил, что хватит», — сказал собеседник издания.





Сериал «Сваты» дебютировал на телеэкранах в 2008 году. Первый сезон снял режиссер Юрий Морозов, третий — Эдуард Радзюкевич, остальные — Андрей Яковлев. Финал шоу, полюбившегося российским и украинским зрителям, вышел в 2021 году.





Фото: кадр из сериала «Сваты»