Режиссер Эдуард Радзюкевич объяснил уход Федора Добронравова из «Сватов»

06.08.2022

Режиссер Эдуард Радзюкевич объяснил уход Федора Добронравова из «Сватов»
Постановщик третьего сезона комедийного сериала назвал осознанным выбор актера, передает NEWS.ru.

По его словам, в вопросе ухода из того или иного проекта, как и в других делах, «все хорошо в меру». 

«По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело. Значит, решил, что хватит», — сказал собеседник издания.

Сериал «Сваты» дебютировал на телеэкранах в 2008 году. Первый сезон снял режиссер Юрий Морозов, третий — Эдуард Радзюкевич, остальные — Андрей Яковлев. Финал шоу, полюбившегося российским и украинским зрителям, вышел в 2021 году.

Фото: кадр из сериала «Сваты»