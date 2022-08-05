Вековой юбилей российского джаза объединил людей из разных стран

Празднование 100-летия российского джаза обсудили министр культуры РФ Ольга Любимова и народный артист России Игорь Бутман, сообщила пресс-служба ведомства.





Худрук Московского джазового оркестра подвел итоги Международного фестиваля Moscow Jazz Festival, состоявшегося при поддержке Минкультуры России. Фестиваль прошел в июне на семи столичных площадках, включая ВДНХ, зал «Зарядье», Центральный рынок. Его события посетили более 250 тысяч человек.





В рамках Moscow Jazz Festival прошли 220 выступлений с участием более 1000 артистов из России, Индии, Бразилии, Турции, Кубы, Сербии, Армении. Более 60 концертов состоялось в джаз-клубах Москвы, выступления также организовали в столичном метро, а на Рождественском бульваре работала фотовыставка.





«Фестиваль позволил в полной мере ознакомить жителей нашей страны с лучшими образцами джазового искусства. Искренне надеюсь, что этот праздник, ставший доброй традицией, из года в год будет радовать еще большее количество поклонников», − отметила Ольга Любимова.





Также Игорь Бутман рассказал о работе над документальным фильмом об истории джазового искусства в нашей стране, который будет представлен 28 сентября.





Это первая документальная лента о российском джазе, собравшая все богатство уникальных материалов и исторических фактов за прошедшие 100 лет, отметил Бутман.





Кульминацией празднования 100-летия отечественного джаза станет гала-концерт российских музыкантов в Большом театре 1 октября 2022 года.





Фото: Минкультуры РФ