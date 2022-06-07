Группа «Фабрика» заявила о невозможности отмены российской культуры

Попытки запретить произведения российских авторов не возымеют успеха, сказала в беседе с Teleprogramma.pro участница коллектива Ирина Тонева.





«Есть такие произведения, которые невозможно отменить, как бы ни старались недоброжелатели, как бы ни хотели их вычеркнуть. Мы все равно будем возвращаться к культурному наследию России», — отметила певица, отвечая на вопрос о попытках отмены отечественной культуры в других странах.





Также Ирина Тонева добавила, что считает переезды российских артистов в другие страны «выбором каждого». «Каждый держит жизнь в своих руках», — сказала она.





Фото: Рixabay