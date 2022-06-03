Выставка мозаичных работ российского художника Анатолия Голобокова начала работать в Канберре

Выставка мозаичных работ и мультимедийных проектов российского художника Анатолия Голобокова «От камня до эфира» начала работать в Центре христианства и культуры австралийской столицы. Как рассказал в пятницу ТАСС сам автор, экспозиция стала его первым персональным проектом в Австралии, позволившим объединить традиционные классические техники с современными средствами изобразительного искусства.

«Мы планировали провести это мероприятие значительно раньше, но, к сожалению, этому помешала пандемия. Да и сейчас из-за все еще действующих санитарных ограничений экспозиция получилась несколько более камерной, чем могла бы быть, к тому же не все владельцы работ смогли доставить их сюда», — рассказал Голобоков.





Мозаичные работы Голобокова на выставке сопровождались мультимедийной инсталляцией, в рамках которой автор и его студенты, а также преподаватели Тихоокеанского государственного университета анимировали работы при помощи современных технологий.





Фото: Pixabay