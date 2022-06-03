Стартовал XV Чебоксарский международный кинофестиваль

В этом году мероприятие посвящено этническому и региональному кино, сообщила пресс-служба администрации главы Чувашкой Республики.





«В этом году будут задействованы 17 кинозалов. Многие из них созданы в муниципальных образованиях в рамках нацпроекта "Культура", благодаря чему будет охвачено еще больше зрителей», — сказал на открытии фестиваля глава региона Олег Николаев.





Фестиваль проводится со 2 по 7 июня в городах и селах Чувашии. В этом году в нем участвуют более 30 режиссеров, продюсеров, актеров, киноведов и кинокритиков из РФ и 10 стран мира.





В программе — 39 фильмов конкурсной и внеконкурсной программ. Также зрителей ждут работы чувашских кинематографистов — «Сурский рубеж», «Соучастник», «Интеллектуальное искусство», «Кинори пек» («Как в кино»).





Лучший игровой фильм получит Гран-при «Анне», награды также будут вручаться в 11 номинациях.





Фото: pixabay