Стартует XIX Международный фестиваль «Музыкальная экспедиция»

02.06.2022
С 2 по 15 июня в Самарской, Владимирской и Ивановской областях пройдет фестиваль, представляющий мировую классику в исторических декорациях, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Первой примет «Музыкальную экспедицию» Самарская область. 2 июня концерт пройдет в Струковском парке Самары, 3 июня — в Доме-музее Ильи Репина в селе Ширяево, 4 июня — в Самарском литературно-мемориальном музее им. М. Горького, Музее модерна, Детской картинной галерее, Художественном музее, а также на территории Немецкого дворика и Дома с часами.
Далее музыканты отправятся во Владимирскую область, где 8 июня дадут концерт в Киржаче (Александровский сад). 10 июня выступление состоится в селе Кидекша, 12 июня концерты пройдут в селе Крутец и усадьбе Бутурлиных-Зубовых, 13 июня — в Стародубе, 14-го — в селе Нарма, а 15-го — во Владимире.
В Ивановской области «Музыкальная экспедиция» побывает 12 июня. В этот день проведут концерт в усадьбе «Старые ключи», расположенной в деревне Порозово.
Публика услышит сочинения А. Вивальди, П. Чайковского, М. Вайнберга, Э. Шоссона и А. Арутюняна, а также произведения Й. Гайдна, Р. Шумана, Й. Брамса, М. Равеля, Я. Сибелиуса, Б. Мартину, Г. Малера, М. Березовского, М. Глинки, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, А. Шнитке.
Международный фестиваль «Музыкальная экспедиция», объединяющий культурную и туристическую составляющие, проводится с 2014 года на разных концертных площадках.
Фото: Рixabay