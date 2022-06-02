Комедийный сериал «Наш флаг означает смерть» получил второй сезон

02.06.2022
Стриминговый сервис HBO Max продлил шоу о реально существовавших пиратах через три месяца после премьеры, сообщил Variety.
В центре истории — английский аристократ Стид Боннет, который оставляет прежнюю жизнь и становится пиратом. Его манеры и привычки плохо сочетаются с пиратским образом жизни. Чтобы добиться авторитета у команды, он объединяется с бывалым капитаном Эдвардом Тичем, вошедшим в историю под именем Черная Борода.
Главные роли в сериале «Наш флаг означает смерть» исполняют Рис Дэрби и Тайка Вайтити. Создателем проекта выступает Дэвид Дженкинс. Детали сюжета новых серий пока не раскрываются.
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