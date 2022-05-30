Одной из ведущих исполнительниц Ural Music Night станет Максим

30.05.2022

Одной из ведущих исполнительниц Ural Music Night станет Максим
Организаторы фестиваля «Ночь музыки» назвали первого хедлайнера. Об этом сообщается на сайте проекта.

Певица Максим возглавит одну из крупнейших сцен «Уральской ночи музыки» — «Мотив Stage» у киноконцертного театра «Космос».

«МакSим — единственная певица, семь синглов которой последовательно занимали первое место в общем радиочарте стран СНГ», — говорится в сообщении оргкомитета.

Участие в Ural Music Night в Екатеринбурге станет для исполнительницы одним из первых крупных выступлений после реабилитации. В прошлом году она провела в коме около полутора месяцев в связи с ковидом.

«Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 24 июня на разных городских площадках, где выступят около 2 тысяч музыкантов, представляющих всевозможные жанры. Вход свободный.

Фото: Рixabay