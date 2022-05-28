Один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в 60 лет

На 61-м году жизни скончался клавишник и один из основателей британской группы Depeche Mode Энди Флетчер, сообщили участники коллектива в официальном аккаунте группы в соцсетях.

Причины смерти в сообщении не указаны.

«Мы шокированы и переполнены грустью в связи с преждевременной кончиной нашего дорогого друга, члена семьи и коллеги по группе Энди Флетчера, которого называли Флетчем. Флетч обладал поистине золотым сердцем и всегда был рядом, когда нужна была поддержка. Наши мысли сейчас с его родными, и мы просим вас помнить о них и не тревожить в это тяжелое время», — говорится в сообщении.

Энди Флетчер родился 8 июля 1961 года в Ноттингеме, Англии. В 1980 году он совместно с Мартином Гором основал музыкальную группу Composition of Sound, которая чуть позже была переименована в Depeche Mode. Вместе с ними в первоначальный состав входили Дэйв Гаан и Винс Кларк.

Фото: WikiMedia