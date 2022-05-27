Группа ABBA появилась на публике в полном составе в год 50-летия

27.05.2022
Впервые за 36 лет участники одной из самых успешных поп-групп в истории индустрии собрались вместе на премьере голографического шоу ABBA Voyage, написал Daily Mail.
Презентация прошла в Лондоне на специально созданной ABBA Arena, вмещающей около трех тысяч зрителей.
Программа длительностью полтора часа включает 22 песни — хиты легендарной четверки и новые композиции. Вместо певцов на сцене предстают их цифровые аватары, выглядящие как Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад в 1970-е годы.
В этом году шведский квартет ABBA отмечает 50-летие.
Фото: Рixabay