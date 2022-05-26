Актер Рэй Лиотта из «Славных парней» умер в 67 лет

Американский актер ушел из жизни во сне в ночь на 26 мая. Об этом сообщило издание Deadline.





Рэй Лиотта скончался на 68-м году жизни в Доминиканской Республике, где он участвовал в создании кинокартины «Опасные воды».





Актер получил широкую известность после выхода фильма «Славные парни» Мартина Скорсезе (1990), в котором сыграл молодого гангстера. Среди заметных проектов с его участием — «Револьвер» Гая Риччи, «Коррина, Коррина» Джесси Нельсон, «Брачная история» Ноа Баумбаха, «Ганнибал» Ридли Скотта. Также он озвучил главного героя игры GTA: Vice City.





Фото: Pixbay