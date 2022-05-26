Второй полуфинал музыкального конкурса «Песни Победы» пройдет 30 мая

30 мая состоится трансляция второго полуфинального концерта музыкального конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП). Об этом сообщает «Культуромания».

Полуфинал будет посвящен важной исторической дате: в этот день в далеком 1942 году по указу Иосифа Сталина был создан Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования.





Партизаны внесли неоценимый вклад в завоевание Победы в Великой Отечественной войне, многие из них заслуженно получили звание Героя Советского Союза. Мужество этих бойцов «невидимого фронта», наводящих ужас на фашистов, было поистине легендарным.





Но, как и все воины — от простых рядовых до генералов, — они любили петь сами и слушать самые разные композиции: мелодичные и лирические, веселые и жизненные, маршевые и призывающие к бою.





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