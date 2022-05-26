На фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге будет организована средневековая ярмарка

Музыкально-историческую площадку, где будет организована средневековая ярмарка, трактиры и мастер-классы, откроют в рамках крупнейшего на Урале музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге 24 июня. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

«На Ural Music Night будет действовать музыкально-историческая площадка. В саду Вайнера разместится средневековый балаган с ярмаркой, трактирами, мастер-классами, шутами, менестрелями, танцами и мощной музыкальной программой от этноколлективов со всей страны: Gilead, Dereza, Aeterna, Broken Dronez, Эдда, Карт Аяк, Moonloom и Cantadora», — говорится в сообщении.





На площадке также представят лучный тир, фехтование, танцы разных эпох и народов и «Лагерь викингов» с настоящей кузницей, созданной на основе археологических находок, лавкой оружейника и мастер-классом по ковке металла.





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