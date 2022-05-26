Второй полуфинал музыкального конкурса «Песни Победы» пройдет 30 мая

26.05.2022

Второй полуфинал музыкального конкурса «Песни Победы» пройдет 30 мая
В этот день состоится онлайн-трансляция второго полуфинала музыкального конкурса, организованного Национальным фондом поддержки правообладателей, сообщает пресс-служба НФПП.

Второй полуфинальный концерт «Песен Победы» посвящен партизанскому движению во время Великой Отечественной войны.

Участники конкурса выступят в четырех категориях: «Любители», «Дети», «Профессионалы», «Гордость». Они исполнят известные песни военных лет, а также композиции собственного сочинения, посвященные подвигам героев Великой Отечественной войны.

Трансляцию концерта можно увидеть на портале «Культура.РФ», сайте проекта песни-победы.рф и в «Одноклассниках». Начало в 20:00.

Фото: пресс-служба НФПП