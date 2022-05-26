Сериал «Манюня» выйдет в формате полнометражного фильма

26.05.2022
Специальная киноверсия комедийного сериала «Манюня» по ставшей бестселлером одноименной повести Наринэ Абгарян выходит на экранах более чем 30 российских кинотеатров. Об этом сообщила пресс-служба мультимедийного видеосервиса Okko.
«Манюня» — это один из самых добрых и популярных проектов Okko. Экранизация бестселлера Наринэ Абгарян получила отличные отзывы критиков и беспрецедентное внимание аудитории — первый сезон сериала набрал более 5 миллионов просмотров.
«Okko продолжает историю успеха «Манюни», предоставив возможность зрителям посмотреть популярный сериал в формате полнометражного фильма в кинотеатрах», — процитировали в пресс-службе слова генпродюсера видеосервиса Джаника Файзиева.
Фото: Pixabay