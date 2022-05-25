Поселок Мстера во Владимирской области может получить статус Центра народных промыслов

Муниципальные и областные власти обсуждают с Советом Федерации вопрос о присвоении статуса Центра народно-художественных промыслов (НХП) поселку Мстера во Владимирской области. Он известен своей лаковой миниатюрой, иконописью, вышивкой и ювелирными изделиями. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин.

Как уточнил собеседник агентства, 20 мая в Совете Федерации прошла презентация художественных промыслов Мстеры, по итогам которой обсуждался вопрос о присвоении поселку статуса Центра народно-художественных промыслов ЦФО.





«Почему Мстера, а не другая территория? У нас, в ЦФО, таких маленьких населенных пунктов, как Мстера, с численностью 4 тыс. человек и с сохранением четырех промыслов в одном месте, еще не нашли, то есть Мстера известна иконописью, росписью, вышивкой, ювелирными изделиями», — уточнил Зинин.





Фото: Pixabay