Сэмюэл Л. Джексон озвучит отца кота Гарфилда в новом мультфильме

25.05.2022
Американский актер присоединился к касту анимационного фильма по комиксам «Гарфилд», сообщил THR.
Голосом Сэмюэла Л. Джексона («Криминальное чтиво») будет говорить новый герой Вик, отец Гарфилда, которого озвучит Крис Пратт («Стражи галактики»).
Режиссером проекта выступает Марк Диндал («Цыпленок Цыпа»), сценаристом — Дэвид Рейнольдс («В поисках Немо»). Среди исполнительных продюсеров значится Джим Дэвис, создатель комиксов Garfield, которые дебютировали в 1978 году.
Релиз мультфильма заявлен на ноябрь 2023 года.
Фото: Рixabay