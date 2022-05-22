В музее «Смоленская крепость» появится шестичасовая экскурсия

Шестичасовую экскурсию по всему периметру крепостной стены государственного музея «Смоленская крепость», которая является одной из крупнейших в мире, разработали специалисты учреждения, сообщает ТАСС.

Программа была создана с использованием новых сведений из архивных документов и редких фотографий реставрации стены на рубеже XIX–XX веков. «Смоленская крепостная стена – одна из крупнейших кирпичных крепостей мира, и показать это можно по-разному, шестичасовая продолжительность экскурсионного маршрута вдоль крепостных стен и башен – это одно их доказательств ее масштаба и ее уникальности. Шесть часов – именно столько времени нужно, чтобы в комфортном ритме обойти все фрагменты Смоленской крепостной стены. В экскурсии предусмотрены интерактивные элементы – различные задания, викторины, – потому что мы прекрасно понимаем, что без этого продолжительная программа будет несколько монотонной», – рассказал директор музея Сергей Пиляк.

Он объяснил, что при разработке текста экскурсии использовались уже известные факты о крепости и новые данные, полученные коллективом музея за последнее время при изучении архивных документов. «Мы подготовили альбом исторических фотографий, по которым можно, стоя на определенных точках, сравнить нынешнее состояние крепости с ее изображением на снимках, сделанных на рубеже XIX-XX веков. Это новый прием, такого еще у нас не было. В альбом вошли почти неизвестные и редко публикуемые фотографии столетней давности, которые связаны с реставрацией крепости», – сказал Пиляк.

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