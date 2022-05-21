Более 30 тысяч зрителей собрал весенний праздник фонтанов в Петергофе

Более 30 тыс. человек стали зрителями весеннего праздника фонтанов, который прошел в субботу в музее-заповеднике «Петергоф», сообщили ТАСС.

«Более 30 тыс. человек сегодня посетили Весенний праздник фонтанов», – рассказали в пресс-службе заповедника. Главной темой театрализованного шоу, развернувшегося на Большом каскаде, стали путешествия императора по России и петровские ассамблеи.

Среди задействованных в представлении порядка 300 человек были студенты Санкт-Петербургского института культуры, танцевальные и театральные коллективы, а также солисты оперных театров города. Традиционным завершением праздника стал пуск фонтанов и пиротехнические залпы над Большим петергофским дворцом.

Музей-заповедник «Петергоф» входит в число самых популярных достопримечательностей России. В допандемийном 2019 году он принял рекордные 6,3 млн посетителей.

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