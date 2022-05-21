Выставка изделий Ленинградского завода художественного стекла откроется в Москве

В Москве 21 мая коллекционер Татьяна Удрас откроет выставку изделий Ленинградского завода художественного стекла «Воздух» во Всероссийском музее декоративного искусства, сообщает портал «Культура.рф».

В экспозиции объединятся редкие предметы из стекла и хрусталя, созданные на Ленинградском заводе художественного стекла, который в 1940–1997 годах был известен своим экспериментальным подходом к изделиям и новаторскими творческими идеями.

В проект вошло более ста предметов, изготовленных на Ленинградском заводе художественного стекла. Основанный скульптором Верой Мухиной, писателем Алексеем Толстым и химиком-технологом, специалистом в области оптического стекла Николаем Качаловым, экспериментальный завод долгие годы был главным центром отечественного стеклоделия.

Помимо того, ЛЗХС был крупной художественной и технологической лабораторией, в которой разрабатывали и воплощали передовые идеи. С заводом сотрудничали знаменитые художники и скульпторы: Николай Тырса, Алексей Успенский, Эдуард Криммер, Борис Смирнов, Екатерина Яновская, Лейда Юрген и другие. Также на ЛЗХС служили ведущие отечественные мастера-стеклодувы, например Михаил Вертузаев и Борис Еремин.

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