Актер Норман Ридус подтвердил разработку сиквела Death Stranding

Созданием видеоигры занимается Kojima Production, рассказал актер в беседе с LeoEdit.





«Мы начали делать вторую часть», — сказал Норман Ридус («Ходячие мертвецы»), впервые заявивший о создании Death Stranding 2 летом прошлого года.





Официального подтверждения разработки продолжения видеоигры не поступало.





Death Stranding — экшн-игра с открытым миром Хидео Кодзимы, разработанная Kojima Productions и изданная Sony. В ее создании участвовали актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Маргарет Куэлли и др.





Действие игры разворачивается в постапокалиптическом мире на территории бывших США, разрушенных в результате вторжения неизвестных призрачных существ. Главный герой — «почтальон» Сэм (Норман Ридус), который переносит ценные грузы через весь континент и связывает отрезанные друг от друга поселения.





Фото: Kojima Productions — MobyGames, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=8295446