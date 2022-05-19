Warner Bros. попробует восстановить сотрудничество с Джоан Роулинг

Президент Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав планирует встречу с писательницей Джоан Роулинг для обсуждения перспектив поттерианы. Об этом сообщил WSJ со ссылкой на источники.





По информации журнала, компания заинтересована в полном пересмотре стратегии развития кинопроектов, в том числе франшизы «Гарри Поттер». Дэвид Заслав хочет создавать в ее рамках «свежие» истории. В этой связи он планирует встретиться с создательницей истории мальчика, который выжил, и обсудить возможные варианты ее развития.





Издание назвало предполагаемую встречу попыткой восстановить отношения между Warner Bros. и Джоан Роулинг, которые серьезно пострадали после скандалов, связанных с неоднозначными высказываниями писательницы.





Последним проектом по миру Гарри Поттера стал триквел «Фантастических тварей». «Тайны Дамблдора» собрали в прокате в два раза меньше, чем предыдущие части.





Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1»