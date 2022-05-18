Режиссер «Игры в кальмара» назвал даты выхода второго сезона

Новые серии антиутопии Squid Game могут выйти в конце 2023-го или в 2024 году, сказал Хван Дон Хёк в беседе с Vanity Fair.





В настоящее время корейский режиссер находится на финальной стадии переговоров с Netflix по поводу второго сезона «Игры в кальмара», ставшей одним из самых резонансных проектов стриминга.





У постановщика есть три страницы идей, которые лягут в основу сценария. По его словам, в новых сериях будет больше игр. Кроме того, актер Сон Ки Хун вернется в проект, добавил собеседник издания.





«Человечество снова будет подвергнуто испытанию в этих играх. <...> «Я хочу задать вопрос: возможна ли настоящая солидарность между людьми?» — добавил Хван Дон Хёк.





«Игра в кальмара» дебютировала на Netflix осенью прошлого года и стала самым просматриваемым проектом стриминга за всю его историю. Также она стала первым неанглоязычным сериалом, получившим три номинации на премию Гильдии киноактеров, две из которых выиграла.





Фото: кадр из сериала «Игра в кальмара»