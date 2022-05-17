Не получившим господдержку кинотеатрам предложили осваивать новые рынки

Депутат Госдумы РФ Елена Ямпольская в беседе с «Лентой.ру» напомнила первое правило утопающих кинотеатрам, получившим отказ в субсидиях.





По ее словам, киносети должны попытаться помочь себе самостоятельно. Она предложила «искать новые формы работы».





«Я не знаю, смогут ли эти новые формы обеспечить ту же прибыль, которую обеспечивает новый релиз голливудских картин, но варианты есть. Кинотеатры уже выпускают на экраны в новом качестве фильмы, которые давно стали классикой», — отметила глава думского комитета по культуре.





Ямпольская напомнила, что в мире существует не только голливудское, но и латиноамериканское, европейское, индийское кино. Также она добавила, что правительство решает вопросы оказания помощи на основе имеющихся ресурсов.





Ранее сообщалось, что апрельские сборы отечественных кинотеатров, также как и посещаемость, упали в два раза к аналогичному периоду 2021 года на фоне отмены премьер зарубежных фильмов.





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