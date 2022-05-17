В Румынии призвали реформировать «Евровидение»

17.05.2022

В Румынии призвали реформировать «Евровидение»
С таким предложением выступил министр культуры Румынии Лучиан Ромашкану, сообщило РИА Новости.

Песенному конкурсу «Евровидение» необходима «полная перезагрузка», считает румынский министр и предлагает реформировать состязание, отказавшись от оценок жюри и сохранив только голосование зрителей.

«Политическое разделение голосов, которое мы наблюдаем годами, не имеет ничего общего с художественным исполнением», — пояснил он.

Лучиан Ромашкану напомнил, что конкурс создавался для объединения европейских стран, однако сегодня на него серьезно влияет политика. 

Ранее представители Румынии и других стран заявили, что организаторы конкурса изменили оценки от национальных жюри по своему усмотрению. ЕВС заявил, что жюри нескольких стран были исключены из голосования.

Фото: Рixabay