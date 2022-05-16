Вышел трейлер третьего сезона сериала The Boys

Ролик по новому сезону черной комедии «Пацаны» появился на ютьюб-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video.





В грядущих эпизодах отряд простых смертных, известный под названием «Пацаны», продолжит охоту за продажными супергероями в трико. На этот раз инициативная группа получает препарат, который наделяет сверхспособностями ровно на сутки. Пацаны хотят использовать его против супергероев из корпорации Vought International и «Семерки».





Сериал основан на комиксах Гарта Энниса и Дарика Робертсона.





Премьера новых серий назначена на 3 июня на стриминге Amazon Prime Videо.





Фото: кадр из трейлера сериала «Пацаны»