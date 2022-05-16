Спецпоказ нового балета «Конек-Горбунок» прошел в НОВАТе

На премьеру пригласили членов семей военнослужащих Новосибирского гарнизона и личного состава службы войск Национальной гвардии РФ по Новосибирской области, сообщили в театре.





Спецпоказ балета «Конек-Горбунок» состоялся 15 мая на Большой сцене Новосибирского театра оперы и балета в рамках благотворительной акции «Открытый занавес», организованной Минкультуры РФ.





Публику приветствовал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который отметил, что проведение спектакля инициировали сотрудники НОВАТа, а также Владимир Кехман, работавший гендиректором и худруком Новосибирской оперы.





Партию Ивана в спектакле исполнил Никита Ксенофонтов. В роли Царь-девицы выступила Анна Гермизеева, в роли Конька-Горбунка — Екатерина Лихова. В образе Царя предстал артист Михайловского театра (С.-Петербург) Марат Шемиунов. За дирижерским пультом был Павел Сорокин.





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