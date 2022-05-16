В России снимут сериал «Сидоровы» по сценарию нейросети

Автором истории стал искусственный интеллект A.I. TV Script Generator, созданный студентами Skillbox Владимиром Ларькиным и Вадимом Поволоцким, говорится в пресс-релизе.





Производством сериала займется телеканал СТС. Пилотный эпизод выйдет эксклюзивно на платформе «VK Видео». Премьера назначена на осень 2022 года.





Для обучения нейросети авторы загрузили в нее семь сериалов СТС, включая «Родком», «Ворониных», «Жену олигарха» и др. — всего 88 серий и более 355 тысяч слов. Далее они провели эксперименты с параметрами и способами подачи данных в модель. В итоге ИИ научился при небольшой входной информации создавать отличные друг от друга сценарии за доли секунды.





В центре сериала «Сидоровы» окажется простая российская семья. Со временем ее члены понимают, что их жизнь — это ситком, из которого Сидоровы пытаются выбраться.





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