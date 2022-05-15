В Москве прошла церемония прощания с Ренатом Ибрагимовым

На церемонию прощания с народным артистом РСФСР Ренатом Ибрагимовым в Соборную мечеть пришли сотни человек, сообщает РИА Новости.

Вдова артиста Светлана вышла к микрофону вместе с детьми. Она рассказала, каким человеком был ее муж, а также поблагодарила всех, кто взял на себя организацию прощания.

«Добрым и порядочный человеком был мой муж», – сказала она. Сын певца Султан Ибрагимов поблагодарил всех, кто пришел или срочно прилетел в Москву, чтобы проститься с его отцом.

«Спасибо всем. Я сейчас даже встретил... тут людей, которые специально из Казани прилетели», – отметил Султан. После погребальной молитвы народный артист был захоронен на мусульманском участке Волковского кладбища.

Советский и российский эстрадный певец Ренат Ибрагимов, а также композитор, актер, продюсер, кинорежиссер, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова скончался 14 мая на 75-м году жизни.

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