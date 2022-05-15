В Москве прошла церемония прощания с Ренатом Ибрагимовым

15.05.2022
Вдова артиста Светлана вышла к микрофону вместе с детьми. Она рассказала, каким человеком был ее муж, а также поблагодарила всех, кто взял на себя организацию прощания.
«Добрым и порядочный человеком был мой муж», – сказала она. Сын певца Султан Ибрагимов поблагодарил всех, кто пришел или срочно прилетел в Москву, чтобы проститься с его отцом.
«Спасибо всем. Я сейчас даже встретил... тут людей, которые специально из Казани прилетели», – отметил Султан. После погребальной молитвы народный артист был захоронен на мусульманском участке Волковского кладбища.
Советский и российский эстрадный певец Ренат Ибрагимов, а также композитор, актер, продюсер, кинорежиссер, художественный руководитель Театра песни Рената Ибрагимова скончался 14 мая на 75-м году жизни.
Фото: Pixabay