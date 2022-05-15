Школа музейного проектирования появится на Алтае

На территории музея «Форт Куюм» в Республике Алтай начнет работу школа музейного проектирования, сообщает ТАСС.

В числе организаторов – Новосибирский краеведческий музей. Заявки на участие поступили из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Томской областей, Хакасии и Горного Алтая. Всего было прислано более 60 заявок.

В школе, которая будет проходить впервые, планируют провести четыре смены по таким направлениям музейного дела, как проектирование выставок, стационарных экспозиций и реэкспозиций, менеджмент.

Занятия в летней школе музейного проектирования будут проходить с 23 мая по 8 июня.

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