Объявлены имена участников и членов жюри Международного конкурса им. С.В. Рахманинова

14.05.2022
На Конкурс поступило 529 заявок из 33 стран мира. Наибольшее количество заявок было подано в номинации «дирижирование» – 210, в номинации «фортепиано» – 167 заявок, «композиция» – 152 заявки. Список участников конкурса и членов жюри опубликован на сайте Конкурса.
Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова учрежден в 2021 году в преддверии празднования 150-летия со дня рождения композитора и проведения Года музыки в Российской Федерации в 2023 году.
Учредителями Конкурса являются Правительство РФ и Минкультуры России. Художественный руководитель и инициатор проведения конкурса – народный артист России Денис Мацуев.
Фото: пресс-служба Росконцерта