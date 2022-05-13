Режиссер и актер Валерий Гришко умер в 70 лет

13.05.2022
Театральный режиссер, актер и педагог ушел из жизни 12 мая, сообщили в Самарском театре драмы имени Горького.
Валерий Гришко, с 2019 года работавший худруком Самарского академического театра драмы им. М. Горького, скончался после тяжелой и продолжительной болезни.
«Наша театральная семья понесла невосполнимую утрату. <...> Дорогой и уважаемый Валерий Викторович, Вы навсегда останетесь в истории театра, нашей памяти и в наших сердцах!», — говорится в сообщении театра.
Валерий Гришко (1951-2022) — уроженец Донецкой области, выпускник Ленинградского института культуры имени Крупской и ЛГИТМиК. Работал режиссером в Театре имени Комиссаржевской (Петербург), главным режиссером «Красного факела» (Новосибирск) и Театра драмы имени Горького (Самара). Преподавал в ЛГИТМиКе (в дальнейшем СПбГАТИ) и на курсе при САТД имени Горького при Академии для одаренных детей Марины Наяновой (Самара). Поставил более 60 спектаклей в российских и зарубежных театрах. Кроме того, снялся в 50 фильмах и сериалах, включая «Левиафан», «Битва за Севастополь», «Ледокол», «Улицы разбитых фонарей-5».
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