Стали известны гонорары артистов — участников марафона «Zа Россию»

Всего на выступления отечественных звезд на музыкально-патриотическом мероприятии выделили 95,3 млн рублей, сообщает ВВС со ссылкой на официальный портал госзакупок.





Марафон «Zа Россию» прошел в разных городах России. Выделенные средства распределили между 34 артистами — певцами, актерами и поэтами.





Больше всего заработали Сергей Галанин и группа «СерьГа» — 10,5 млн рублей за семь концертов, Сергей Бобунец — 6,9 млн за пять выступлений, группа «Пилот» — 6 млн за четыре концерта, Александр Скляр и группа «Ва-банкЪ» — 6 млн за пять выступлений. Группа Uma2rman получила 4,14 млн рублей за один концерт.





В марафоне также участвовали Олег и Родион Газмановы, Василий Герелло, Джанго, «Самоцветы», «Рондо» и др.





Фото: Рixabay