Питерская филармония представит премьеру 23-й симфонии Сергея Слонимского

Петербургская премьера 23-й симфонии народного артиста России Сергея Слонимского прозвучала в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Симфонию представил заслуженный артист России дирижер Владимир Альтшулер, пишет ТАСС.

Мировая премьера симфонии должна была пройти в Петербурге в исполнении Академического филармонического оркестра еще весной 2020 года, но была отсрочена из-за пандемии.





«Был период, когда я очень много дирижировал музыкой Сергея Слонимского и осуществил семь первых исполнений его произведений — Увертюры к опере „Иван Грозный“, симфоний №№ 20, 24, 28, 30, 33, 34. Сергей Михайлович дарил мне свои партитуры — и обязательно с автографами. В 2019 году он показал мне 23-ю симфонию, которую прежде никто не решался исполнять — и я взялся ее сыграть. Вскоре Слонимский преподнес мне экземпляр партитуры, в котором значилось, что симфония посвящена мне. Конечно, я был очень тронут», — рассказал маэстро.





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