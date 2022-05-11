В Твери стартует проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим»

С 12 по 15 мая пройдет II этап культурно-просветительского проекта, нацеленного на популяризацию русского языка, литературы и кино, говорится в пресс-релизе Минкультуры РФ.





Проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» реализуется в три этапа, которые проходят в Дмитрове (Московская область), Твери и Йошкар-Оле.





12 мая в Областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького в Твери откроется экспозиция «Весь узел русской жизни сидит тут», посвященная 350-летию Петра I.





13 мая в Тверском музыкальном колледже имени М.П. Мусоргского пройдет мастер-класс для начинающих музыкантов. Вечером в учебном заведении состоится «Вечер русского романса».





14 мая Колледж имени М.П. Мусоргского приглашает на литературно-музыкальный спектакль «Поэзия Серебряного века. Пастернак и музыка». Исполнители — актер Леонид Семенов и пианист Андрей Дубов. В этот же день преподаватель РАМ имени Гнесиных Илья Хардиков проведет мастер-класс по вокалу.





Кроме того, в дни проведения проекта во Дворце культуры «Пролетарка» будут демонстрироваться картины из коллекции «Мосфильма» — «Анна Каренина. История Вронского» и «Всадник по имени Смерть» Карена Шахназарова, «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Александра Митты.





Проект разработан Центром кинофестивалей и международных программ в 2017 году для русскоговорящих диаспор и изучающих русский язык в других странах с целью популяризации русского языка, культуры, литературы и кинематографа. Он прошел в Сербии, Ливане, Таджикистане, Узбекистане, Беларуси, Литве и других странах. В 2020 году на фоне пандемии проект получил новый формат, начав путешествие по регионам РФ.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ