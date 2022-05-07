Отреставрированную диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1941 года» открыли в Севастополе

07.05.2022

Отреставрированную диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1941 года» открыли в Севастополе

Торжественное открытие отреставрированной диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1941 года» состоялось сегодня в Севастополе, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

«Воссоздать картину героических событий нашей истории поможет возрожденное легендарное полотно и предметный план с подлинным оружием, фрагментами инженерных сооружений, амуницией и уникальным звуковым сопровождением. Хочу от всей души поблагодарить реставраторов и весь коллектив музея за эту работу», – сказала Ольга Любимова, поздравив всех с праздником Победы.

Открытие диорамы прошло в рамках историко-патриотического фестиваля «Знамена Славы», где гости смогли посетить многочисленные интерактивные площадки: «Фронтовое письмо», «Книга Памяти», «Штыковой бой», «Медицинский лагерь», «Напиши письмо ветерану»; выставки «За год до Великой Победы. Севастополь-1944», экспозиции ретроавтомобилей, оружия и находок поискового отряда «Долг»; фестиваль традиционной солдатской каши из полевой кухни; праздничный концерт.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ