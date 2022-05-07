Выставку к 350-летию Петра I откроют в Омске

07.05.2022
«Выставка включает свыше 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, а также костюмы, архивные документы, модели парусных судов из собрания Музея имени М.А. Врубеля и частных коллекций», – рассказала директор музея Фарида Буреева. Проект рассказывает об императоре как о человеке своей эпохи, которому «была присуща вера в неограниченные силы человека, способного на разумных началах построить дом, город, флот, государство».
«Путешествия в Европу, обучение кораблестроению, формирование художественных коллекций, победы в Северной войне, отношение народа к реформам Петра будут отражены в экспозиции выставки», – рассказала директор музея.
На выставке также будет отмечена и роль императора в основании Омска. Помимо прочего, экспонаты расскажут, почему Омск – «морской» город на пути за сокровищами Индии и какую роль в его появлении сыграла победа под Полтавой.
Экспозицию откроют 22 мая. Выставка продолжит работу до 2 октября.
Фото: Pixabay