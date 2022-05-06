Световое шоу «Этот День Победы» покажут на фасаде Театра Сатиры

06.05.2022
Видеомэппинг в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне представят 9 и 10 мая, сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».
9 и 10 мая с 21:00 до 3:00 на фасаде Театра Сатиры в Москве будет транслироваться видеопроекция, посвященная героям Великой Отечественной войны и всем ныне живущим ветеранам.
В световом шоу объединены строки из песни «День Победы», архивные военные фотографии и плакаты, а также современные графические эффекты. Акция нацелена на сохранение памяти о Победе и людях, которые защищали Родину.
Мэппинг организован благотворительным фондом «Память поколений» в рамках ежегодной акции «Красная гвоздика». С 2015 года организация оказывает адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия.
Фото: Andrey Korzun, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42001395