Четыре полотна, вернувшиеся из Парижа, уже висят в Третьяковке

06.05.2022
Часть картин, вернувшихся с выставки в Париже, уже висят в залах Третьяковской галереи, сообщила гендиректор учреждения Зельфира Трегулова в прямом эфире телеканала «Россия 24».
«В зал вернулись те произведения, которые не задействованы в выставке в Пушкинском музее», — сказала Трегулова.
Речь идет о картинах «Парижское кафе», «Портрет артиста Федора Ивановича Шаляпина» Константина Коровина, «Портрет художника К.А. Коровина» и «Портрет И.С. Остроумова» Валентина Серова.
Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября 2021 года до апреля 2022 года.
Фото: Минкультуры РФ