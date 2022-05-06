Четыре полотна, вернувшиеся из Парижа, уже висят в Третьяковке

06.05.2022

Четыре полотна, вернувшиеся из Парижа, уже висят в Третьяковке

Часть картин, вернувшихся с выставки в Париже, уже висят в залах Третьяковской галереи, сообщила гендиректор учреждения Зельфира Трегулова в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«В зал вернулись те произведения, которые не задействованы в выставке в Пушкинском музее», — сказала Трегулова.

Речь идет о картинах «Парижское кафе», «Портрет артиста Федора Ивановича Шаляпина» Константина Коровина, «Портрет художника К.А. Коровина» и «Портрет И.С. Остроумова» Валентина Серова.

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства», организованная в партнерстве с Эрмитажем, Пушкинским музеем и Третьяковской галереей, была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября 2021 года до апреля 2022 года.

Фото: Минкультуры РФ