Вышел трейлер мультфильма «Зеленый Фонарь: Берегись моей силы»

Ролик по полнометражному анимационному фильму о герое DC Comics опубликован в Сети.





«Зеленый Фонарь: Берегись моей силы» (Green Lantern: Beware My Power) расскажет историю морского пехотинца Джона Стюарта, который случайно находит кольцо Зеленого Фонаря, дающее возможности управления физическим миром, пока его владелец обладает достаточной силой воли и физической выносливостью. Вступив с помощью кольца в корпус Зеленых Фонарей — межгалактическую полицию, герой оказывается мишенью группы, уничтожающей всех его членов.





«Берегись моей силы» дебютирует в «цифре» 26 июля. Кроме того, мультфильм выйдет на дисках.





Фото: кадр из трейлера «Зеленый Фонарь: Берегись моей силы»