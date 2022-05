Дэниел Рэдклифф предстал в образе Странного Эла в первом тизере байопика

Стриминговый сервис Roku показал дебютный тизер-трейлер музыкального биографического фильма «Странный: История Эла Янковича».





Байопик расскажет историю восхождения американского комедийного музыканта Эла Янковича, известного под прозвищем Странный. Он высмеивает популярные хиты на английском языке и американскую поп-культуру, аккомпанируя на аккордеоне. Странный Эл прославился композициями Eat It и Like a Surgeon — пародиями на хиты Beat It Майкла Джексона и Like a Virgin Мадонны.





Главную роль в фильме сыграл Дэниел Рэдклифф («Побег из Претории», «Человек — швейцарский нож»). Режиссером выступил Эрик Аппель («Силиконовая долина»). Он же написал сценарий совместно с Элом Янковичем. Фильм дебютирует на стриминге Roku осенью.





Фото: кадр из тизера фильма «Странный: История Эла Янковича»