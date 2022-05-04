На открытии фестиваля Башмета в Ярославле прозвучали произведения Мирзояна

На открытии XIV Международного музыкального фестиваля под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета в Ярославской филармонии прозвучали первая часть из Камерной симфонии для струнных и литавр Эдварда Мирзояна, концертино для скрипки и струнных Моисея Вайнберга, концерт для фортепиано, струнных и литавр Галины Уствольской и сюита на слова Микеланджело Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает ТАСС.

«Это музыкальные произведения, которые редко исполняются, сложные произведения. Например, Мирзоян. <...> Уствольской, к сожалению, с нами нет уже несколько лет. Это очень яркое ее произведение, тоже очень сложное», — рассказал Башмет.





Перед зрителями выступили лауреат двух премий «Грэмми» и «Золотой маски» Ильдар Абдразаков, заслуженный артист России Николай Саченко (скрипка) и пианистка Ю-Фень Чан (Бельгия, Тайвань (считается территорией Китая)).





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