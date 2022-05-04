В музее-заповеднике «Горки Ленинские» запустили экскурсии о пчеловодстве

Интерактивная экологическая тропа «Путь пчелы» стала первой в столичном регионе, сообщила пресс-служба Минкультуры России.





В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Московской области открылась экотропа «Путь пчелы», посвященная истории российского пчеловодства, жизни пчел и экологии.





Маршрут включает экскурсию по работающей пасеке в мемориальной зоне усадьбы Горки, полуторакилометровую прогулку с усадебным пасечником, знакомство с пчеловодческим инструментарием, ульевыми конструкциями, рассказом о растениях-медоносах и продуктах пчеловодства.





«Для музея-заповедника открытие экологической тропы имеет особое значение. После октябрьских событий 1917 года имение Горки было национализировано, а в 1922 году был создан передовой сельхоз "Горки ВЦИК" — научно-экспериментальная база пчеловодства, которая, увы, впоследствии была закрыта. Сама пасека, а теперь и открытие экотропы — это важный шаг к возвращению традиций образцового хозяйства в Горках, экологическому образованию и образу жизни», — рассказал директор музея Олег Хромов.





Проект «Путь пчелы» будет дополнен творческими мастерскими, мобильным приложением для детей и созданием апидомов, используемых в традиционной медицине в лечебных целях.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ