Ольга Любимова посетила библиотеку и студию звукозаписи РГСАИ

29.04.2022
Министр культуры РФ побывала в Российской государственной специализированной академии искусств в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.
Ольга Любимова посетила специализированную РГСАИ, которая насчитывает 595 музыкальных произведений на шрифте Брайля, а всего — 3325 сочинений. Работа по переводу произведений продолжается. Так, студент выпускного курса Денис Агабабян переводит музыкальные сочинения в нотный Брайль с помощью программы «Брейл Мьюзик Эдитор».
Глава ведомства ознакомилась с работой студии звукозаписи музыкального факультета академии. Его студенты создали десятки профессиональных записей оркестровых выступлений и оперных постановок.
Кроме того, студенты факультета изобразительных искусств РГСАИ — живописцы, графики и дизайнеры, среди которых многие являются победителями международных конкурсов, — представили свои художественные произведения. Лучшие работы представлены в художественной галерее академии.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ